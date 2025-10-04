Chivu: “Bonny e Pio? Così hanno preso il rispetto di tutti”

Inter-Cremonese, le parole di Cristian Chivu in conferenza stampa

Al termine della sfida vinta dall’Inter contro la Cremonese, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato la partita e la vittoria dei suoi in conferenza stampa. Queste le sue parole dallo stadio Giuseppe Meazza e le risposte ai giornalisti presenti.

PARTITA – “Mi è piaciuto l’approccio alla partita. La voglia, l’organizzazione. Mi è piaciuta la qualità che abbiamo messo nel gioco, la passione, il divertimento perché sono cose che aiutano la squadra. C’era pressione per l’avversario che ha avuto un ottimo avvio di stagione e l’abbiamo trattato come tale e mi fa piacere che i giocatori si sono calati subito nella realtà di fare le cose per bene”.

GIOVANI – “Sono giocatori importanti Pio e Bonny, ho due attaccanti d’esperienza e due giovani attaccanti che si sono guadagnati il rispetto dei loro compagni”.

SOSTA NAZIONALI – “Mi godo queste due settimane di riposo perché poi inizio a pensare alla Roma, sono felice perché i miei giocatori hanno la possibilità di andare in nazionale. Responsabilità, onore e orgoglio di rappresentare il proprio paese”.

ASSIST DI BONNY – “Ne ha fatti tre? Sono felice per lui, se lo merita. Aspettava il suo momento per giocare dall’inizio. Ha avuto la possibilità di giocare al fianco di Lautaro e di avere una squadra motivata che gli ha permesso di esprimersi al meglio”.

DUMFRIES – “Ho detto ieri che voglio giocatori incazzati e così è stato. Se è così sono felice perché questo è il mio obiettivo”.

PRESSING – “C’è voglia di andare a pressare. Lo fanno con cattiveria e la voglia di essere dominanti. Senza paura di prendere le misure, perché sono bravi a capire quando e come si deve andare”.