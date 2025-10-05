Moviola Inter-Cremonese: “Gol Dimarco regolare perché…”

E’ stata senz’altro una delle migliori prestazioni dell’era Cristian Chivu, quella messa in campo ieri pomeriggio dall’Inter a San Siro contro la Cremonese. A differenza dell’ultima sosta, a cui l’Inter arrivò dopo una sconfitta con l’Udinese, stavolta l’umore dei tifosi nerazzurri sarà alle stelle per le prossime due settimane. La squadra di Chivu ha infatti centrato la quinta vittoria di fila, agganciando – almeno per una notte – il primato in classifica.

Per quanto riguarda il match di ieri, andiamo a vedere la moviola di Inter-Cremonese con l’analisi dei principali episodi di natura arbitrale. Dalla rete giustamente annullata ad Akanji per posizione irregolare, al gol convalidato a Dimarco nonostante la posizione di Lautaro Martinez fosse in fuorigioco e sulla traiettoria del tiro.

Questa la spiegazione de La Gazzetta dello Sport: “Regolare il primo gol dell’Inter: Bonny fugge sulla sinistra ed è tenuto in gioco da Baschirotto. Al 14’ annullato il gol di Akanji, in posizione di fuorigioco quando devia il tiro di Dimarco. Regolare il tris di Dimarco: il difensore scarica il sinistro da fuori area, Lautaro fa velo in evidente posizione di offside. Giusto convalidare perché sui tiri da fuori la posizione è attiva solo con l’attaccante a ridosso del portiere (Lautaro era a 5-6metri)”.