L’Inter ha trovato il nuovo regista: “Idee e lucidità”

Con la vittoria di ieri sulla Cremonese, l’Inter di Cristian Chivu ha lanciato un bel segnale a tutta la Serie A. Non solo per aver trovato la quinta vittoria di fila tra campionato e Champions League, ma anche alcune prestazioni individuali che fanno ben sperare in vista del futuro. Dalla gran risposta di Bonny come vice Thuram, all’interpretazione magistrale di Nicolò Barella da regista al posto dell’acciaccato Hakan Calhanoglu.

A proposito del centrocampista sardo, andiamo a vedere le pagelle realizzate nei suoi confronti da parte dei principali quotidiani sportivi italiani in occasione di Inter-Cremonese:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7,5 – Regista pratico, con la sveltezza in testa. Non aspetta che gli porgano il pallone, se lo procaccia da sé. Freddo e tonante nel segnare il proprio gol.

CORRIERE DELLO SPORT 7,5 – Non fa rimpiangere Calhanoglu. Idee, lucidità nella gestione del pallone e visione da regista. Emblematica la verticalizzazione per Bonny sul primo gol. E dopo 10 mesi ritrova pure la gloria personale, festeggiando con la famiglia.

TUTTOSPORT 7,5 – L’azione dell’1-0 nasce da un suo recupero ed è il preludio a una partita sontuosa in cui tira fuori tutto il repertorio, gol incluso.

PASSIONE INTER 7,5 – Prova a mettere i compagni davanti alla porta con un paio di passaggi molto belli e precisi: il meglio lo dà in occasione del gol di Lautaro quando recupera palla e poi imbuca per Bonny che fa l’assist. Trova poi un bel gol nella ripresa che gli era mancato tanto e in generale brilla davvero molto in posizione di regista centrale senza far rimpiangere Calhanoglu.