“Con Chivu durano il doppio”: la rivelazione GELA Inzaghi

Dopo essere stato attaccato per settimane per aver ripreso modulo e concetti assai familiari a quella che era l’Inter di Simone Inzaghi, Cristian Chivu sta cominciando a modellare la formazione nerazzurra a quelle che sono le sue idee ed i suoi principi di gioco. Non è un caso se negli ultimi match abbiamo assistito ad una squadra non solo più aggressiva in fase di non possesso, ma anche più verticale.

Ad impressionare tifosi nerazzurri e addetti ai lavori, poi, è la tenuta fisica di un’Inter che trasmette pure l’impressione di avere davanti a sé margini notevoli di miglioramento. Una spiegazione a questa sorta di piccola rivoluzione che Chivu vuole portare avanti ad Appiano Gentile, ha cercato di darla La Gazzetta dello Sport nell’edizione di questa mattina.

Come spiegato dalla rosea, infatti, una delle differenze principali rispetto alla gestione di Inzaghi riguarda la durata media delle sedute di allenamento: “Chivu si godrà, sì, la sosta, ma apprezza anche il presente, i concetti nuovi che ha piantato come palafitte, gli accenni di rivoluzione copernicana che adesso si vedono: contro la squadra di Nicola la pressione è stata costante, incessante, come richiesto nelle sedute ad Appiano che, di norma, durano il doppio di prima”