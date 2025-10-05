Diouf spreca una chance: “Ci metta più attenzione”

Dopo gli 11 minuti giocati col Torino, Cristian Chivu ha deciso di concedere ad Andy Diouf un altro quarto d’ora a San Siro nel match contro la Cremonese con il risultato che anche in questa occasione era ampiamente al sicuro per l‘Inter.

Il centrocampista francese, però, non ha brillato particolarmente e si è dimostrato ancora una volta fin troppo timido. Chiaro che prima di esprimere dei giudizi coerenti dovremo attendere la sua prima partita da titolare, ma non si può non segnalare come il gol della bandiera della Cremonese nasca proprio da una sua palla persa in uscita.

Ecco come i principali quotidiani sportivi in Italia hanno giudicato i 15 minuti di Diouf in Inter-Cremonese:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5,5 – Il gol della Cremonese nasce da una sua palla persa con mollezza. Tenta uno strappo a centrocampo e Vardy gli arpiona il pallone. Ci metta più attenzione.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – Una serie di iniziative, senza timidezza. Ma perde palla e la Cremonese segna.

TUTTOSPORT 6 – In crescita.

PASSIONE INTER 5,5 – Compie un errore nel finale regalando gol a Bonazzoli, un peccato per un ragazzo che ha bisogno di fiducia per crescere.