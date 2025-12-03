Chivu: “Contento per Diouf. Frattesi? Ho fatto altre scelte”

Sorridente per l’ottima vittoria conquistata questa sera a San Siro contro il Venezia, Cristian Chivu ai microfoni di Mediaset ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi. Commenti naturalmente positivi dal tecnico per la sua Inter e per i tanti calciatori che gli hanno dato le risposte che si aspettava. Ecco le sue dichiarazioni:

PRESTAZIONE SERIA – “A me è piaciuto l’atteggiamento, la serietà, il rispetto che abbiamo portato per l’avversario. Questo è un gruppo che sa fare, è motivato. Sono felice per la prestazione, per chi oggi ha giocato la prima a San Siro, i ragazzi dell’U23. Sono contento per Andy Diouf che ha fatto la prima da titolare e ha segnato. Sono tante le cose buone fatte stasera e sono felice per loro”.

ATTACCANTI – “Pio e Bonny? Il merito è loro, ma anche degli altri che li hanno accolti. Non è facile entrare in un gruppo già formato. Chi rappresenta questi colori da più anni, hanno accolto bene i più giovani che si sono calati subito nella parte. Il percorso di crescita continua perché possiamo ancora migliorare”.

PERCORSO – “Siamo consapevoli del percorso, di quello che vogliamo fare. Sappiamo che ci sono momenti e momenti da dover gestire. Poi avrò tempo in questa stagione di sparare qualcosa e magari andrò contro qualcosa. Non lo so, qualcosa l’ho detta in passato, magari è passata senza che qualcuno se n’è accorto. Ma cose non belle ne ho dette”.

FRATTESI – “In questo momento ha avuto probabilmente i minuti che meritava, forse ne meritava qualcuno in più. Ha avuto dei problemi dopo l’intervento, qualcosa anche che non abbiamo comunicato. Lui si è sempre messo a disposizione, oggi doveva mettere benzina nelle gambe e l’ha fatto bene. Sappiamo la sua importanza, io ho fatto diverse scelte nel passato, ma so che posso contare su un calciatore determinante e che ha ancora voglia di essere determinante per noi”.