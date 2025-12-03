HIGHLIGHTS Inter-Venezia 5-1: primo gol per Diouf
Le azioni salienti della vittoria nerazzurra
Highlights Inter-Venezia 5-1: gol Diouf, Pio Esposito, Thuram e Bonny
Partita senza storia quella tra Inter-Venezia, vinta dai nerazzurri per 5-1 con un super Marcus Thuram autore di una doppietta. A segno anche Andy Diouf – al primo gol con la maglia dell’Inter -, Pio Esposito e nel finale Bonny.
Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Inter-Venezia.
GOL DIOUF
Andy il calcio Diouf signori e signore— Valeria🎄🎅🏻❄️⛄️ (@rialev_ms) December 3, 2025
Mamma che giocata e che goal 🔥🔥 #InterVenezia pic.twitter.com/KWjd4WC3U2
GOL PIO ESPOSITO
🇮🇹⚫️🔵 Inter 2-0 Venezia | Coppa Italia— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) December 3, 2025
QUE ZAPATAZO TREMENDO DEL JOVEN DE 20 AÑOS, FRANCESCO PIO ESPOSITO ✨pic.twitter.com/Y7YXr9Eiof
1° GOL THURAM
TINHA QUE TER O DE MARCUS THURAM E TÁ VIRANDO PASSEIO, HEIN? 🔥— SportyNet (@SportyNetBrasil) December 3, 2025
Copa Itália é EXCLUSIVO na SportyNet 🇮🇹#NoCentroDoJogo pic.twitter.com/6UyKFDSOoM
2° GOL THURAM
🇮🇹⚫️🔵 Inter 4-0 Venezia | Coppa Italia
DOBLETE DE MARCUS THURAM, que está metiendo al Nerazzurro en cuartos de finalpic.twitter.com/00OjYz4i0a— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) December 3, 2025
GOL BONNY
QUE PETARDO, MLK! GOLAÇO DO BONNY E O QUINTA GOL DA INTER 🤩#NoCentroDoJogo pic.twitter.com/RFFfX62ciT— SportyNet (@SportyNetBrasil) December 3, 2025