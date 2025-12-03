3 Dicembre 2025

HIGHLIGHTS Inter-Venezia 5-1: primo gol per Diouf

Le azioni salienti della vittoria nerazzurra

Highlights Inter-Venezia 5-1: gol Diouf, Pio Esposito, Thuram e Bonny

Partita senza storia quella tra Inter-Venezia, vinta dai nerazzurri per 5-1 con un super Marcus Thuram autore di una doppietta. A segno anche Andy Diouf – al primo gol con la maglia dell’Inter -, Pio Esposito e nel finale Bonny.

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Inter-Venezia.

GOL DIOUF

GOL PIO ESPOSITO

1° GOL THURAM

2° GOL THURAM

GOL BONNY

Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.