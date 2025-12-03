HIGHLIGHTS Inter-Venezia 5-1: primo gol per Diouf

Highlights Inter-Venezia 5-1: gol Diouf, Pio Esposito, Thuram e Bonny

Partita senza storia quella tra Inter-Venezia, vinta dai nerazzurri per 5-1 con un super Marcus Thuram autore di una doppietta. A segno anche Andy Diouf – al primo gol con la maglia dell’Inter -, Pio Esposito e nel finale Bonny.

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Inter-Venezia.

GOL DIOUF

Andy il calcio Diouf signori e signore

Mamma che giocata e che goal 🔥🔥 #InterVenezia pic.twitter.com/KWjd4WC3U2 — Valeria🎄🎅🏻❄️⛄️ (@rialev_ms) December 3, 2025

GOL PIO ESPOSITO

🇮🇹⚫️🔵 Inter 2-0 Venezia | Coppa Italia



QUE ZAPATAZO TREMENDO DEL JOVEN DE 20 AÑOS, FRANCESCO PIO ESPOSITO ✨pic.twitter.com/Y7YXr9Eiof — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) December 3, 2025

1° GOL THURAM

TINHA QUE TER O DE MARCUS THURAM E TÁ VIRANDO PASSEIO, HEIN? 🔥



Copa Itália é EXCLUSIVO na SportyNet 🇮🇹#NoCentroDoJogo pic.twitter.com/6UyKFDSOoM — SportyNet (@SportyNetBrasil) December 3, 2025

2° GOL THURAM

🇮🇹⚫️🔵 Inter 4-0 Venezia | Coppa Italia



DOBLETE DE MARCUS THURAM, que está metiendo al Nerazzurro en cuartos de finalpic.twitter.com/00OjYz4i0a December 3, 2025

GOL BONNY