Pagelle LIVE Inter-Venezia: voti e giudizi
Voti e giudizi ai nerazzurri in campo
Primo impegno ufficiale in questa Coppa Italia per l’Inter che questa sera affronta il Venezia a San Siro nella gara valida per gli ottavi di finale. La sfida, in gara secca, darà l’accesso diretto ai quarti dove si affronterà la vincente tra Roma-Torino.
Queste le pagelle di Inter-Venezia, sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia.
Pagelle Inter-Venezia: migliori e peggiori in campo
JOSEP MARTINEZ 6 –
BISSECK 6.5 –
DE VRIJ 6 –
CARLOS AUGUSTO 6 –
DIOUF 7.5 – Esordio clamoroso dal primo minuto con la maglia dell’Inter. Va subito a segno con un’azione che parte dai suoi piedi e che rifinisce col destro a fil di palo dopo un inserimento veloce.
FRATTESI 7 – E’ sua la prima vera occasione del match, si smarca in area del Venezia con una giocata elegante e conclude sull’esterno della rete. Serve a Diouf l’assist per la rete che stappa l’incontro ed è sempre presente nelle iniziative d’attacco.
ZIELINSKI 6.5 – Dà sostanza al centrocampo. Da un suo recupero nasce il gol del 3-0 di Thuram.
SUCIC 6.5 –
LUIS HENRIQUE 6.5 – Una giocata spettacolare nello stretto in cui fa vedere parte delle sue qualità. Complice il livello dell’avversario, spinge tanto a sinistra e crea pericoli.
THURAM 7 – Il primo squillo arriva alla mezz’ora con un buon destro ad incrociare sulla verticalizzazione di Bisseck. Torna a segnare con un destro preciso dalla distanza che termina a fil di palo. Mica male l’intesa con Pio.
POI ESPOSITO 7 – Dopo quello con la maglia della Nazionale Italiana, arriva anche il primo gol con l’Inter a San Siro. Rete bellissima per il centravanti con una conclusione di collo esterno dalla distanza che termina all’angolino.
CHIVU 6 –
Inter-Venezia: il tabellino
INTER (3-5-2): 13 Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique; 9 Thuram, 94 Esposito.
A disposizione: 1 Sommer, 60 Taho, 10 Lautaro, 14 Bonny, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco, 43 Cocchi, 45 Bovo, 47 Spinaccé, 49 Maye, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.
VENEZIA (3-5-2): 23 Grandi; 2 Korac, 16 Venturi, 48 Sidibé; 20 Sagrado, 32 Duncan, 37 Bohinen, 24 Lella, 5 Haps; 21 Compagnon, 80 Casas.
A disposizione: 1 Stankovic, 14 Minelli, 3 Schingtienne, 6 Busio, 7 Fila, 8 Doumbia, 9 Adorante, 18 Hainaut, 19 Bjarkason, 27 El Haddad, 30 Svoboda, 71 Perez Munoz. Allenatore: Giovanni Stroppa.
Arbitro: Di Marco.
Assistenti: Preti, Ricci.
Quarto ufficiale: Bonacina.
VAR: Nasca.
Assistente VAR: Mazzoleni.