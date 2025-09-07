Chivu trasforma Diouf: deve imparare QUESTO ruolo all’Inter
Le richieste del tecnico
La sosta per le nazionali è l’occasione per Cristian Chivu per lavorare con i giocatori rimasti ad Appiano Gentile, tra i quali spicca sicuramente uno degli ultimi arrivati in casa Inter: Andy Diouf. Il francese, peraltro, è stato protagonista nell’amichevole contro il Padova, trovando la via del gol.
Apprendistato in corso per il centrocampista, che sta lavorando per trovare la sua dimensione nella mediana nerazzurra. In questo senso, Chivu sembra avere le idee chiare su quello che dovrà essere il suo ruolo e su quali fondamentali dovrà migliorare.
Lo scrive Tuttosport, che sottolinea come Diouf, centrocampista box to box con spiccate doti offensive, dovrà imparare dei compiti più difensivi. In questo senso sarà importante l’apprendistato con Henrikh Mkhitaryan, per apprendere quel ruolo di giocatore di equilibrio tra i reparti, che ha reso l’armeno imprescindibile in questi anni.