7 Settembre 2025

Chivu trasforma Diouf: deve imparare QUESTO ruolo all’Inter

Le richieste del tecnico

La sosta per le nazionali è l’occasione per Cristian Chivu per lavorare con i giocatori rimasti ad Appiano Gentile, tra i quali spicca sicuramente uno degli ultimi arrivati in casa Inter: Andy Diouf. Il francese, peraltro, è stato protagonista nell’amichevole contro il Padova, trovando la via del gol.

Apprendistato in corso per il centrocampista, che sta lavorando per trovare la sua dimensione nella mediana nerazzurra. In questo senso, Chivu sembra avere le idee chiare su quello che dovrà essere il suo ruolo e su quali fondamentali dovrà migliorare.

Lo scrive Tuttosport, che sottolinea come Diouf, centrocampista box to box con spiccate doti offensive, dovrà imparare dei compiti più difensivi. In questo senso sarà importante l’apprendistato con Henrikh Mkhitaryan, per apprendere quel ruolo di giocatore di equilibrio tra i reparti, che ha reso l’armeno imprescindibile in questi anni.

Enrico Traini

Enrico Traini scrive su Passione Inter dal 2022. Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Appassionato di calcio e dei suoi aspetti tattici, tifa Inter fin da piccolissimo, quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.