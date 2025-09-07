Le 2 idee di Chivu per fermare la Juve: Akanji già decisivo

Questo fine settimana il campionato italiano è fermo per via delle gare delle Nazionali che si stanno disputando in questi giorni. Alla ripresa della Serie A ci sarà però subito un Juventus-Inter che per i nerazzurri può già subito pesare molto visto che arrivano da una sconfitta per 1-2 in casa con l’Udinese.

Come spiega l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in questi giorni di lavoro ad Appiano Gentile c’è il tecnico nerazzurro Cristian Chivu che lavora duramente con i giocatori che non sono partiti per le Nazionali. L’allenatore rumeno ha due chiavi tattiche in mente per fermare la Juventus nel derby d’Italia.

La super sfida si giocherà sabato 13 alle ore 18 all’Allianz Stadium e Chivu vuole ingabbiare la Juventus con queste due mosse. A metà campo Sucic e Calhanoglu dovranno prima isolare Locatelli e poi essere le armi per rubargli palla. Sarà poi decisivo anche Akanji che starà fisso in marcatura su Yildiz ma che sarà poi anche l’addetto a impostare il gioco dell’Inter quando avrà il pallone tra i piedi.