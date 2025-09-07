Addio Calhanoglu, la rivelazione: “Sacrifica lo stipendio”

Il nome più chiacchierato dell’estate di calciomercato in casa Inter è stato senza dubbio Hakan Calhanoglu che per molte settimane è stato al centro di rumours riguardanti un suo possibile addio ai colori nerazzurri per volare in Turchia dove ad accoglierlo ci sarebbe stato il Galatasaray, club di cui è tifoso.

Il tecnico della formazione di Istanbul, Okan Buruk (anche ex calciatore dell’Inter), ha parlato ai microfoni di Now Spor. In questa intervista l’allenatore del Galatasaray ha ribadito il fatto che Calhanoglu si sarebbe voluto trasferire nella sua squadra e che anche l’ultimo giorno di mercato è stato fatto un tentativo ma che l’Inter ha chiuso la porta. Queste le sue dichiarazioni:

“Lo volevamo davvero. È un grande tifoso del Galatasaray. Abbiamo fatto un altro tentativo la scorsa settimana, ma l’Inter non l’ha voluto vendere. Hanno detto che lo avrebbero fatto solo se avessimo offerto un prezzo più alto del normale. Abbiamo fatto un tentativo. Lui e Gundogan avrebbero sacrificato il loro stipendio, ma se l’Inter l’avesse ceduto avremmo dovuto spendere 40-45 milioni. La sua operazione è stata molto difficile per noi. Anche Hakan ha fatto dei sacrifici, ma l’affare non è andato in porto perché l’Inter non l’ha voluto vendere”.