Il calcolo dell’algoritmo sui calendari di Champions peggiori

Tra pochi giorni – esattamente martedì 16 settembre – ripartirà la Champions League con ben 36 squadre che sono iscritte alla fase campionato e ognuna di essere disputerà otto partite, quattro in casa e quattro fuori: l’Inter avrà un avvio piuttosto semplice sulla carta mente nel finale ci saranno le avversarie più toste.

Come sempre Opta ha analizzato e calcolato con i suoi algoritmi tanti dati e statistiche in modo da fornire ancora una volta molte previsioni differenti sul percorso in Champions League delle varie squadra. L’ultimo calcolo riguarda la difficoltà dei percorsi delle varie squadre partecipanti in base a quali avversarie hanno in calendario.

L’Inter è stata inserita da Opta nella metà delle squadre più favorite dal calendario: in questi 18 club con il sorteggio e il calendario sulla carta “più morbido” ci sono anche altre due società italiane come Napoli e Juventus. Di seguito la tabella dell’algoritmo sulle squadre con il coefficiente di difficoltà delle sue avversarie.