“Farei bene in Premier”: Inter, parole a sorpresa del titolare

In questo fine settimana il campionato di Serie A è fermo per via delle gare delle Nazionali che hanno subito imposto una pausa ai campionati di club in tutto il vecchio continente. I giocatori dell’Inter convocati dalle rispettive selezioni sono molti e sono in giro in vari angoli del mondo tra Europa e Sudamerica.

Tra essi c’è anche Denzel Dumfries che è punto fermo della Nazionale olandese e che ha segnato anche un gol nella sfida contro la Polonia. L’esterno dell’Inter ha poi parlato con la stampa dal ritiro della selezione oranje e ha ammesso di vedersi bene anche in Premier League, pur sottolineando di essere a suo agio in nerazzurro. Queste le parole riportate oggi da La Gazzetta dello Sport:

“Il campionato inglese è una competizione fantastica, ma io gioco in Serie A…Mi trovo a mio agio all’Inter,ma penso che potrei fare bene anche in Inghilterra. Sarei sicuramente interessato a giocare anche in Premier League, un torneo famoso per l’intensità, mentre in Italia si è più preparati in termini di abilità tattica. Sono approcci diversi al calcio, ma la Champions League offre sempre scontri emozionanti”.