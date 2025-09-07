L’agente di Esposito: “Spero farà QUESTI passi in carriera”

Poche ore dopo l’esordio di Francesco Pio Esposito con la maglia della nazionale italiana, il suo agente Mario Giuffredi è stato invitato per un’intervista sulle frequenze di Radio Kiss Kiss e ha naturalmente parlato anche della crescita di questo suo talentuoso assistito che l’Inter vuole far crescere e tenerselo stretto.

Il procuratore del centravanti classe 2005 esalta le qualità del giocatore, soprattutto dopo che in pochi giorni ha fatto il suo debutto prima in Serie A e poi con la maglia della nazionale maggiore con il nuovo CT Gattuso che gli ha dato grande fiducia. Giuffredi spera che questi siano i primi passi del percorso di crescita di Esposito:

“Pio Esposito è andato all’Inter da bambino, ed oggi in una settimana fare il debutto in Serie A e poi in nazionale credo sia una storia da libro Cuore. C’è stato un grande lavoro da parte del club per fargli fare il suo percorso, da Baccin a Marotta, e spero che possa fare una lunga carriera. Nel calcio servono anche grandi qualità umane che lui possiede”.