L’agente di Esposito: “Spero farà QUESTI passi in carriera”
La previsione sul futuro della punta interista
Poche ore dopo l’esordio di Francesco Pio Esposito con la maglia della nazionale italiana, il suo agente Mario Giuffredi è stato invitato per un’intervista sulle frequenze di Radio Kiss Kiss e ha naturalmente parlato anche della crescita di questo suo talentuoso assistito che l’Inter vuole far crescere e tenerselo stretto.
Il procuratore del centravanti classe 2005 esalta le qualità del giocatore, soprattutto dopo che in pochi giorni ha fatto il suo debutto prima in Serie A e poi con la maglia della nazionale maggiore con il nuovo CT Gattuso che gli ha dato grande fiducia. Giuffredi spera che questi siano i primi passi del percorso di crescita di Esposito:
“Pio Esposito è andato all’Inter da bambino, ed oggi in una settimana fare il debutto in Serie A e poi in nazionale credo sia una storia da libro Cuore. C’è stato un grande lavoro da parte del club per fargli fare il suo percorso, da Baccin a Marotta, e spero che possa fare una lunga carriera. Nel calcio servono anche grandi qualità umane che lui possiede”.