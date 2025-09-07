Inter, Zanetti SVELA il reale motivo della scelta di Chivu

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, è da 30 anni un vero e proprio simbolo della società e un idolo per tutti i tifosi, oltre ad essere una figura amata e apprezzata a tutte le latitudini per quanto riguarda il mondo del calcio. Nelle scorse ore è infatti intervenuto in collegamento su una TV rumena Antena1, e ha parlato anche di Inter.

Ovviamente, essendo anche il nuovo allenatore Cristian Chivu rumeno, diverse domande erano incentrate sulla scelta della società nerazzurra di affidare la loro panchina al tecnico ex Parma. Zanetti ha risposto spiegando quali siano le doti umane e tecniche che hanno fatto prendere questa scelta all’Inter e ha esaltato le sue qualità con queste parole:

“Ho giocato con lui. Oltre al fatto che era un collega e un fratello, perché abbiamo vissuto momenti meravigliosi insieme, abbiamo vinto molto. È sempre stato un ragazzo generoso. È il tipo di uomo che sai che c’è sempre, nei momenti difficili, nei momenti belli, c’è sempre. Cristian è quel tipo di uomo che trasmette tutta la sua passione. Oltre alle sue idee tattiche, riesce a trasmettere emozioni ai suoi giocatori e, secondo me, avrà una carriera di successo come allenatore”.