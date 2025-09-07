Fabrizio Romano RIVELA: “Vlahovic-Inter, ecco la verità”

La sessione estiva di calciomercato si è da poco conclusa ma non mancano mai le voci di trattative e presunti accordi già per le prossime sessioni di mercato. Nei giorni scorsi si era vociferato molto di un possibile interessamento dell’Inter per uno dei giocatori più famosi che ha il contratto in scadenza nel 2026, ovvero Dusan Vlahovic.

Il noto giornalista Fabrizio Romano ha però smentito i rumours legati a un presunto accordo già raggiunto tra l’Inter e l’entourage dell’attaccante serbo. Vlahovic sa che con la Juventus la storia probabilmente finirà al termine del prossimo campionato ma al momento non ha ancora deciso in nessun modo quale sarà la sua prossima squadra.

Queste le parole del giornalista esperto di mercato sul suo canale YouTube: “Ad oggi a me non risulta nessun accordo già fatto da Dusan Vlahovic, nessuna squadra. Si è letto di Inter, Milan e tanti club ma a me non risulta nessun accordo. Vlahovic prende in seria considerazione l’idea di lasciare la Juventus nel 2026 a parametro zero”.