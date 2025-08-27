27 Agosto 2025

Biglietti Juventus-Inter settore ospiti: come acquistare

Tutte le informazioni sulla trasferta dell'Allianz Stadium

Si giocherà già alla terza giornata di Serie A il primo vero big match di questo campionato. Juventus-Inter, infatti, sarà il super incontro di questo inizio di stagione, nel primo turno al rientro dalla sosta di settembre riservata agli impegni delle Nazionali.

Juventus-Inter si giocherà sabato 13 settembre 2025 alle ore 18.00, presso l’Allianz Stadium di Torino. Il primo Derby d’Italia da allenatore per Cristian Chivu, che conosce benissimo la rivalità storica tra i due club e sa cosa significa per i tifosi nerazzurri questo appuntamento. A questo proposito, vi mostriamo in largo anticipo la procedura da seguire per acquistare i biglietti di Juve-Inter del settore ospiti dello Stadium.

Biglietti Juventus-Inter settore ospiti 13 settembre 2025: quando escono, dove comprarli e prezzi

La vendita dei biglietti per il settore ospiti di Juventus-Inter avrà inizio venerdì 29 agosto a partire dalle ore 11.00, come comunicato ufficialmente dal club bianconero. Sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere al derby d’Italia tramite lo store online della Juve.

Non è ancora noto il prezzo del biglietto per il settore ospiti di Juve-Inter. Dovremo dunque attendere venerdì 29 agosto per conoscere quale sarà il costo finale dei tagliandi riservati ai tifosi nerazzurri in vista dell’atteso derby d’Italia.

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024.