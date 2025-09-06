Luis Henrique CAMBIA ruolo: l’idea di Chivu

Nella giornata di ieri i giocatori dell’Inter che sono rimasti ad Appiano Gentile hanno disputato una gara amichevole contro il Padova, formazione che milita in Serie B. I nerazzurri sono riusciti ad imporsi 3-1 (qui gli highlights) e tra i protagonisti ci sono stati i nuovi acquisti Diouf, che ha segnato un bel gol, ma anche Luis Henrique.

Il laterale brasiliano è ancora a caccia dei primi minuti in questa edizione di Serie A dopo che è stato prelevato a inizio giugno dal Marsiglia. Ha già esordito nel Mondiale per Club con la maglia nerazzurra ma non ancora nel campionato italiano e sta lavorando per convincere il tecnico Cristian Chivu a dargli spazio.

Una novità di formazione che l’allenatore dell’Inter ha provato contro il Padova è stata quella di schierare Luis Henrique da trequartista nel 3-4-2-1. Questo test che Chivu ha voluto fare in amichevole potrebbe essere un segnale delle sue idee: se il brasiliano non convincesse da laterale a tutta fascia potrebbe diventare una nuova arma per l’attacco.