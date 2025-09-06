Caso Calhanoglu: Lautaro smentisce ufficialmente Marotta

Quella che sta per terminare è stata certamente un’estate incentrata su Hakan Calhanoglu, per quanto concerne le vicende in casa Inter. La società nerazzurra ha dovuto fare i conti con le moltissime voci di mercato (che non sono ancora del tutto finite) che volevano il regista turco pronto a tornare in Patria.

Tutto il caos è scoppiato subito dopo l’eliminazione dell’Inter dal Mondiale per Club quando capitan Lautaro Martinez ha attaccato alcuni suoi compagni (senza fare nomi) in merito a uno scarso impegno che lui aveva notato. Per cercare di placare gli animi, il presidente Beppe Marotta aveva immediatamente fatto il nome di Calhanoglu.

Rimane da capire come mai il numero uno della società nerazzurra abbia scelto di fare il nome del regista turco, probabilmente per proteggere il resto della squadra ed evitare notizie in merito a presunte fratture nello spogliatoio. Fatto sta che oggi, con la sua intervista a France Football, il capitano dell’Inter ha negato di avercela al tempo con Calhanoglu.