Onana fatto fuori a Manchester: SCELTA netta sul suo futuro

Dopo l’addio all’Inter nel 2023, la carriera pee André Onana non è stata affatto semplice e o priva di critiche. Nell’estate di due anni il portiere camerunense si è trasferito al Manchester United in cambio di oltre 50 milioni di euro con il club nerazzurro che ha potuto così mettere a segno una grandissima plusvalenza.

Tuttavia, Onana ha faticato ha dimostrare le sue qualità anche in Inghilterra e dopo una stagione positiva giocare con l’Inter c’erano grandi aspettative su di lui. Il portiere classe 1996 si è reso protagonista di molti errori negli ultimi due anni con la divisa del Manchester United e i tifosi lo criticano spesso per questa scarsa affidabilità.

Nell’ultimo giorno di mercato il club inglese ha inoltre comprato un nuovo portiere: il belga Lammens. Come riferisce Fabrizio Romano, il Manchester United ha mandato un chiaro segnale a Onana e ha accettato la proposta di prestito del Trabzonspor pur di liberarsene: ora starà al portiere ex Inter fare la scelta sul suo futuro.