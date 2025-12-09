Chivu: “Errori al minimo. Partita da intensità alle stelle”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Liverpool, match della sesta giornata di Champions League questa sera a San Siro, Cristian Chivu si è presentato ai microfoni di Sky Sport per presentare l’incontro. Queste le parole del tecnico nerazzurro:

SCONTRO DIRETTO – “Sono gare dove si deve sbagliare di meno, o comunque fare il possibile per coprire l’errore. Intensità alle stelle contro un squadra che ha come mantra l’intensità. Dovremo pareggiarla, essere bravi a capire i momenti e sfruttarli”.

OTTAVI – “Sappiamo che 12 punti non bastano, dobbiamo farne di più. Stasera avremo una possibilità, poi altre due partite. Abbiamo la possibilità di guadagnare punti e dovremo fare una grande gara”.

CALHANOGLU – “Ha tirato fuori la leadership, il suo valore, quello che sta facendo da anni. Ma anche Barella, Lautaro, Thuram, nominerei tutti. Sono importanti a partire dal lunedì, quando ci si allena, come sono importanti anche durante le gare”.