Marotta: “Liverpool? Crisi non conta. Su Salah…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il pre-partita, il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato della sfida di questa sera contro il Liverpool e del caso Salah esploso negli ultimi giorni nello spogliatoio degli inglesi. Queste le sue parole a pochi minuti dal fischio d’inizio:

OBIETTIVO OTTAVI – “I calcoli non li abbiamo fatti, vorremmo ripetere una prestazione come quella di sabato. L’avversario è di grande spessore, nonostante si dica che sia in crisi, è campione in carica, una società che ha investito circa mezzo miliardo sul mercato. Una squadra difficile da affrontare”.

LIVERPOOL – “Quasi alla pari con loro? Abbiamo acquisito tanta esperienza, in questi tre anni i calciatori hanno acquisito esperienza, mentalità vincente,, caratteristiche e valori importanti per affrontare un club blasonato come il Liverpool, indipendentemente dal momento di crisi”.

CLUB MODELLO – “C’è una squadra che è fatta da collaboratori, parte tecnica, Ausilio e Baccin, tanti altri. Importante che ci sia società forte, questi sono principi e regole per una società di calcio. Li possiamo mettere in pratica perché la società ci ha delegato di farlo, poi i risultati possono arrivare o no, questo è il nostro modello”.

SALAH – “Non conosco bene la dinamica, ma mi sembra strano. Salah è un ottimo giocatore, bisogna capire cosa c’è dietro. Non so se questa assenza riesca a caricarli, ma sono già calciatori importanti e si caricano da soli. Hanno mentalità vincente, una storia alle spalle, questa sera avranno grandissime motivazioni”.