9 Dicembre 2025
Inter-Liverpool, formazioni UFFICIALI: due novità
Le scelte di Chivu e Slot
Cristian Chivu e Arne Slot hanno appena diffuso le formazioni ufficiali in vista di Inter-Liverpool di questa sera. Due novità in casa nerazzurra con il recupero in extremis di Manuel Akanji, reduce dall’influenza delle scorse ore, ma soprattutto con la riconferma dal primo minuto sulla corsia di destra di Luis Henrique.
Queste le formazioni ufficiali di Inter-Liverpool, sesta giornata di Champions League:
9 Dicembre 2025 – 21:00
Meazza, San Siro
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 25 – Akanji 15 – Acerbi 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 23 – Barella 20 – Calhanoglu 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 9 – Thuram 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 94 Esposito.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Nessuno
diffidati
Nessuno
Liverpool 4-3-3
Formazione1 – Alisson 2 – Gomez 4 – Van Dijk 5 – Konate 26 – Robertson 8 – Szoboszlai 38 – Gravenberch 10 – Mac Allister 17 – Jones 9 – Isak 22 – Ekitiké Arne Slot
Panchina
25 Mamardashvili, 28 Woodman, 6 Kerkez, 7 Wirtz, 12 Bradley, 42 Nyoni, 73 Ngumoha, 92 Lucky.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Nessuno
diffidati
Nessuno
