Chivu fa fuori un titolare: “Contro l’Ajax si cambia”

Le prime contromosse di Cristian Chivu in seguito alla brutta sconfitta rimediata nel derby d’Italia con la Juventus, non tarderanno certo ad arrivare. Il tecnico rumeno non ha certamente gradito alcuni errori commessi dai suoi ragazzi, specialmente nel finale dove la squadra è riuscita a farsi ribaltare nuovamente il risultando incassando altre due reti.

Per questa ragione, come conseguenza delle disattenzioni mostrate con la Juventus, a pagare saranno alcuni titolari. Il primo sacrificato, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, porta il nome di Yann Sommer. Lo svizzero non è stato all’altezza dell’incontro ed un suo intervento imperfetto ha consentito ad Adzic di chiudere il match con il 4-3.

Contro l’Ajax, dunque, in porta con ogni probabilità toccherà a Josep Martinez. Chivu ne ha già discusso con il suo staff e sembra seriamente orientato a concedere una chance allo spagnolo dal primo minuto nella trasferta olandese dell’Inter in programma mercoledì sera.

Per l’ex Genoa sarà un’occasione molto importante, in virtù anche delle riflessioni avviate dai dirigenti nerazzurri in vista del futuro. Con il contratto di Sommer in scadenza la prossima estate, è già partito il casting per trovare sul mercato un successore tra i pali.