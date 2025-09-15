Caso Thuram, Gazzetta: “Ecco la giustificazione di Marcus”

Oltre al risultato negativo, a far discutere in casa Inter nelle ore successive alla sconfitta contro la Juventus è stato anche l’atteggiamento avuto da Marcus Thuram durante il match. L’attaccante francese, che ha siglato il terzo gol nerazzurro, oltre a non esultare dopo la rete ha fatto arrabbiare i tifosi nerazzurri anche per un altro episodio quantomeno controverso.

Dopo il gol del definitivo sorpasso di Adzic, Marcus si è rivolto al fratello Khephren con una risata, coprendosi il volto con la maglia per nascondere il labiale. Insomma, non l’espressione che gli interisti avrebbero voluto vedere da un calciatore dopo aver incassato l’ennesima rimonta del match, peraltro in una sfida sentita come Juventus-Inter.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, al Thuram interista “sarebbe scappata una risata ingenua, amara, che seguiva essere un appello rivolto al fratello: ‘Dai, dillo all’arbitro che hai fatto fallo!'”, in riferimento al contatto avuto con Bonny poco prima del gol. Una giustificazione che secondo la rosea “ha convinto i compagni, l’allenatore e la società, che non prenderà provvedimenti”.