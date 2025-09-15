Blitz dei dirigenti ad Appiano: lungo vertice con Chivu

Il giorno dopo la sconfitta della Stadium, l’Inter si è subito ritrovata ad Appiano Gentile per riflettere sugli errori commessi ed analizzare cosa non è andato contro la Juventus. Cristian Chivu ha l’obbligo di cancellare sul nascere possibili ruggini sia fisiche che mentali, per non compromettere la sua prima stagione da tecnico nerazzurro.

Se dal punto di vista atletico non ha riscontrato alcun problema nei suoi calciatori nelle ore post-Juventus, è sulla testa che dovrà lavorare da qui alla trasferta europea con l’Ajax di mercoledì sera. Nel frattempo, ieri alla Pinetina si è subito vista la dirigenza al gran completo: dal presidente Marotta, passando per il ds Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin.

Un blitz simbolico, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, per trasmettere un segnale di vicinanza alla squadra, ma soprattutto per rinforzare la posizione dell’allenatore dopo una sconfitta che inevitabilmente macchia il suo impatto in questa stagione. Chivu si è dunque intrattenuto a lungo a discutere con i vertici nerazzurri, mentre buona parte della squadra procedeva con una seduta defaticante.