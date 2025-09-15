Verso Ajax-Inter, non solo Thuram: le ultime dall’infermeria

Non è stato certamente il risultato sperato quello ottenuto dall’Inter lo scorso sabato in casa della Juventus. Il 4-3 incassato contro i bianconeri ha soprattutto evidenziato alcuni errori commessi in passato anche sotto la guida di Simone Inzaghi: ancora troppe disattenzioni individuali, ma soprattutto un crollo nel finale che non trova giustificazioni.

L’unica buona notizia che Chivu si porta dietro da Torino, invece, riguarda la condizione fisica della sua squadra. Da questo punto di vista la squadra non ha mostrato criticità e soprattutto non è uscita dallo Stadium con problematiche particolari. Thuram, ad esempio, ha rimediato semplicemente dei crampi che non mettono a rischio la sua presenza ad Amsterdam nella sfida di mercoledì sera con l’Ajax.

Per quanto riguarda gli altri interisti, come riferito da La Gazzetta dello Sport, non si registrano infortuni o casi particolari da dover gestire, anche per quei calciatori che hanno avuto un minutaggio elevato tra Nazionali e derby d’Italia. Per questa ragione, Chivu avrà il gruppo al completo contro l’Ajax, ad eccezione di Tomas Palacios che non è stato registrato in lista Champions League.