“Ausilio aveva chiuso De Zerbi”: annuncio SHOCK sull’Inter

In seguito alla sconfitta rimediata per 4-3 contro la Juventus, Cristian Chivu si è ritrovato già alla terza giornata a dover vivere il primo vero momento complicato della sue gestione all’Inter. Da parte di stampa e tifosi nelle ultime ore sono piovute parecchie critiche non solo nei suoi confronti, ma anche alla scelta fatta dalla dirigenza la scorsa estate di puntare su un profilo giovane e con poca esperienza come il suo.

In particolare, nell’editoriale di questa mattina su Sportitalia, il direttore Michele Criscitiello ha rivelato alcuni retroscena dello scorso giugno. Secondo il noto giornalista, infatti, Piero Ausilio avrebbe voluto un altro allenatore alla guida dell’Inter, bocciato però da Marotta che nel frattempo aveva già chiuso con Chivu. Tutto questo, lo ricordiamo, dopo il tentativo andato a vuoto per strappare Fabregas al Como.

Questo l’attacco di Criscitiello a Marotta: “Se non sai che Inzaghi ha già l’accordo con gli arabi significa che sei distratto. Se vai a Londra da Fabregas e resta a Como significa che non hai appeal. Se prendi Chivu è perché ti fai trovare impreparato e non accetti l’alternativa che ti aveva proposto Ausilio. Piero chiude De Zerbi, Marotta prende Chivu. Chi è causa del suo male pianga se stesso”.