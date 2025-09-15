Zalewski all’Atalanta grazie a Lookman: “Patto con l’Inter”

Nella goleada inflitta al Lecce, Nicola Zalewski ieri pomeriggio ha messo a segno il suo primo gol con la maglia dell’Atalanta. L’esterno polacco, ceduto dall’Inter per un’operazione complessiva da 17 milioni di euro, ha subito avuto un ottimo impatto in questo inizio di stagione a Bergamo. Sul suo trasferimento, Matteo Moretto ha rivelato un retroscena decisivo che riguarda i due club sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

Questa la verità raccontata dal giornalista e l’inaspettato incrocio con Lookman: “L’Atalanta ha deciso di chiudere Zalewski solo quando ha avuto la parola da parte dell’Inter che ritenesse fuori dal proprio progetto tecnico Ademola Lookman. L’Atalanta ha quindi chiuso Zalewski quando l’Inter ha comunicato per via ufficiosa che Lookman non sarebbe più rientrato nei piani sportivi del club nerazzurro. L’Atalanta si è prima cautelata e poi ha chiuso per Zalewski”.