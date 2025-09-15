“Sono tremati i muri”: FURIA Chivu durante Juve-Inter

Contrariamente a quanto aveva fatto pensare dopo la prima giornata, l’Inter di Cristian Chivu sembra essere decisamente in ritardo rispetto ai lavori iniziati ad Appiano Gentile la scorsa estate. Dopo la goleada sul Torino, infatti, sono arrivate due brutte sconfitte a tinte bianconere: prima contro l’Udinese e successivamente contro la Juventus. Entrambe, peraltro, subendo la rimonta decisiva dell’avversario su risultato di vantaggio.

A far infuriare il tecnico rumeno, in particolare, è stata l’ultima partita giocata a Torino. Nonostante abbia salvato la prestazione complessiva, Chivu – stando a quanto riportato dal Corriere della Sera – si è reso protagonista di una vera e propria sfuriata all’intervallo del match dello Stadium. L’allenatore ha voluto esprimere tutta la propria rabbia ai calciatori dopo l’atteggiamento dei primi 45 minuti, così da poter far scattare in loro una reazione che, almeno nelle prima parte della ripresa, in effetti c’è stata.

Questo il retroscena su Juve-Inter: “Nell’intervallo sono tremati i muri dello spogliatoio e anche alla fine Chivu era indiavolato per le leggerezze commesse. Ma se non ci sono molte differenze con il 4-2 diventato 4-4 a ottobre scorso contro la Juve di Thiago Motta (solo per fare un esempio), allora questa Inter è un mistero che dura da troppe puntate”.