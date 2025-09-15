Il precedente da incubo che spaventa Chivu: “Fu esonerato”

Non è stata senz’altro la partenza dei sogni quella di Cristian Chivu in questa stagione alla guida dell’Inter. Dopo tre giornate di campionato, sono solamente tre i punti in classifica conquistati dai nerazzurri che pagano già una distanza di sei lunghezze rispetto a Napoli e Juventus.

Due sconfitte di fila che preoccupano non poco i tifosi: a pochi mesi da una finale di Champions League disputata, c’è l’impressione che lo stesso gruppo stia ancora accusando sotto l’aspetto mentale il pessimo finale di stagione della scorsa annata. Stando ai numeri, peraltro, ritorna in mente un precedente da incubo che rende poco serena la situazione di Chivu.

Come evidenziato da la Repubblica, l’Inter non partiva così male in campionato dopo tre giornate dalla stagione 2011/12. Allora alla guida dei nerazzurri c’era Gasperini, reduce da un solo punto in tre partite. In quel caso l’attuale tecnico della Roma “fu esonerato”, mentre oggi è tutt’altra storia. A Chivu, scelto con coraggio dalla società, verrà infatti concesso più tempo e soprattutto maggiore margine di errore.

Già da mercoledì sera il tecnico rumeno avrà la possibilità di lasciarsi alle spalle le ultime due sconfitte in campionato: al suo debutto europeo in panchina contro l’Ajax, Chivu cercherà insieme ai suoi ragazzi di fare risultato e riprendere morale. Chissà che, proprio nello stadio in cui è sbocciato il suo talento da calciatore, non possa gettare nuove basi per un grande futuro anche da allenatore.