Chivu: “Pio? Non guardo l’età. Sul Napoli dico una cosa”

Al termine del netto successo dell’Inter sul campo dell’Union Saint Gilloise, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha risposto alle domande dei colleghi di Sky Sport. L’allenatore rumeno ha fatto grandi complimenti ai suoi ragazzi dopo il bel punteggio di 0-4, queste le sue parole complete:

PARTITA – “Questa squadra doveva trovare fiducia, mettendosi alle spalle le delusioni della scorsa stagioni. Il calcio a volte è bastardo e ti regala delle cose negative con l’amarezza che può fare brutti scherzi. Avevamo bisogno di essere compresi e sheckerati (ride, ndr). I ragazzi hanno ancora il fuoco dentro e con tanta voglia di fare un’altra stagione da protagonisti”.

GIOVANI – “I giovani bravi e forti meritano un’opportunità senza guardare la carta d’identità. Se aspettiamo troppo passano gli anni e non saranno mai pronti. Bisogna metterli dentro e vedere di che pasta sono fatti. Se hanno carattere, spirito di sacrificio e cultura del lavoro diventa tutto più semplice quando vengono affiancati a compagni. Bisogna dargli fiducia”.

LAVORO PSICOLOGICO – “Penso sia tutto merito dei ragazzi perché lavorano sodo e accettano di essere allenabili lasciando l’ego a parte. Ringrazio Capello dei complimenti ma spero di fare anche solo la metà di quello che lei ha fatto, è un top allenatore. Ho avuto la fortuna di essere stato allenato da lei e la ringrazio per avermi fatto giocare ad alti livello portandomi a Roma. Io ho la fortuna di essere in un gruppo fantastico, ci sono margini di miglioramenti anche se tanti sono già internazionali ad alto livello. Mi fa piacere quando lasciano da parte l’orgoglio e mettono il gruppo davanti”.

NAPOLI – “Nella vita ho imparato a godermi una vittoria quando arriva, senza pensare alla prossima. Non è scontato vincere. Ora penso a quello di buono che abbiamo fatto oggi e poi ci sarà tempo per pensare a ciò che ci aspetta”.