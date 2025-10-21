Pagelle LIVE Union SG-Inter: voti e giudizi
I voti ai nerazzurri in campo in Belgio
Dopo due vittorie di fila nelle prime gare di Champions League, per l’Inter arriva adesso la seconda trasferta in questo percorso europeo. I nerazzurri di mister Cristian Chivu oggi fanno visita alla squadra campione del Belgio, l’Union Saint Gilloise e cercherà di non perdere punti preziosi per la classifica generale.
Di seguito le pagelle dei nerazzurri in Union SG-Inter della terza giornata di Champions League:
Pagelle Union SG-Inter: migliori e peggiori in campo
SOMMER 6,5 – Pronti, via e deve subito fare delle parate decisive per salvare il risultato. Almeno due ottimi interventi all’inizio
BISSECK 5,5 – Sembra essere distratto nei primi minuti e commette qualche errore difensivo in avvio di gara
DE VRIJ 5,5 – Si perde David al 3′ di gioco e rischia di combinare un disastro ma poi si riprende col passare della partita
BASTONI 6 – Solita intraprendenza nello spingersi in avanti, propone anche un paio di traversoni di qualità che non vengono convertiti in gol dai compagni
DUMFRIES 5,5 – Chivu sperava potesse dare più profondità e spinta sulla corsia di destra ma non ha grande spunto nel primo tempo
FRATTESI 6 – Tenta un tiro al volo a inizio partita ma non si è coordinato bene e spara fuori
CALHANOGLU 6 – Prova a stappare il match con un tiro dalla distanza che era preciso ma non abbastanza potente per battere il portiere avversario
ZIELINSKI 5,5 – Palleggia con i compagni di reparto ma offre poca verticalità, dote che un centrocampista delle sue qualità possiede ampiamente
CARLOS AUGUSTO 5,5 – Si fa vedere poco sulla fascia mancina e resta un po’ bloccato
ESPOSITO 6 – Lautaro gli fornisce una grande palla che però arriva rimbalzando leggermente e non consente al talento nerazzurro di colpire bene da due passi
LAUTARO MARTINEZ 6,5 – Inizia la sua partita con un salvataggio sulla linea e poi serve ottimi palloni ai compagni che però non portano a un gol nella prima metà del primo tempo
CHIVU 5,5 – La sua squadra inizia in difficoltà il primo tempo, soprattutto in fase difensiva perché l’Inter non sembra dare solidità. Meglio in fase offensiva ma le tante sostituzioni rispetto all’undici titolare non hanno subito offerto garanzie
Union SG-Inter 0-0, il tabellino
UNION SG (3-5-2): 37 Scherpen; 48 Leysen, 16 Burgess, 5 Mac Allister; 22 Niang, 6 Van De Perre, 4 Rasmussen, 8 Zorgane, 25 Khalaili; 10 Ait El Hadj, 12 David. A disposizione: 1 Chambaere, 3 Barry, 11 Guilherme Smith, 13 Rodriguez, 17 Schoofs, 20 Giger, 23 Boufal, 26 Sykes, 27 Patris, 30 Florucz. Allenatore: David Hubert.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro, 94 Esposito. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco. Allenatore: Cristian Chivu.
Ammonito: De Vrij (I)
Arbitro: Nyberg Assistenti: Beigi-Söderkvist Quarto ufficiale: Ladebäck VAR: Cuadra Fernandez Assistente VAR: Iglesias Villanueva