Chivu riabbraccia Lautaro: Cagliari la sua vittima preferita

Lautaro Martinez è pronto a riprendersi l’Inter dopo aver finalmente smaltito il problema alla schiena di settimana scorsa. Il suo ultimo gol risale a circa un mese fa, contro il Torino, frutto di pressing e determinazione. Poi solo sprazzi: l’assist contro l’Udinese, la sconfitta con la Juventus e il piccolo infortunio che lo ha frenato, costringendolo anche a saltare la Champions con l’Ajax. Domenica, contro il Sassuolo, è tornato in campo per mezz’ora: il problema fisico è superato e il capitano nerazzurro si prepara a ripartire da titolare nella trasferta di Cagliari.

Una notizia accolta con entusiasmo da Cristian Chivu che ha scelto la via della prudenza per non rischiarlo troppo presto. Ora il tecnico, come ribadito dal Corriere dello Sport, si aspetta un Lautaro in condizione e con lo spirito da leader che lo contraddistingue: quello di chi sa prendersi la squadra sulle spalle nei momenti più complicati. I numeri dicono che l’Inter sa vincere anche senza di lui – 21 successi e nessuna sconfitta nelle ultime 27 gare in sua assenza – ma la presenza dell’argentino in campo resta un valore insostituibile.

Il ritorno coincide con un avversario speciale. Proprio contro il Cagliari, il 29 settembre 2018, Lautaro segnò il suo primo gol in Italia. Da allora, ne ha realizzati altri 153 in maglia nerazzurra, di cui ben 11 proprio ai rossoblù, la sua vittima preferita. Il Toro è inoltre in serie positiva da cinque gare consecutive contro i sardi, condite da sette reti. Un bilancio che rende ancora più atteso il suo ritorno dal primo minuto.