Cagliari-Inter, riposa un titolarissimo: REBUS per Chivu

Per dare continuità agli ultimi due successi di fila, ottenuti tra Champions League e Serie A, l‘Inter non potrà concedersi passi falsi sabato sera nella trasferta di Cagliari. La formazione nerazzurra, tra l’altro, sta avendo tutta la settimana a disposizione per rifiatare e correggere alcuni errori commessi ad inizio stagione, oltre a dover preparare la sfida con i rossoblù.

Cristian Chivu, che ha definitivamente recuperato Lautaro Martinez, potrebbe cambiare qualcosa in attacco. Anche in virtù del successivo impegno di martedì sera in Champions con lo Slavia Praga, Marcus Thuram potrebbe partire dalla panchina sabato sera contro il Cagliari. Il francese sino a questo momento le ha giocate tutte da titolare, ripagando la fiducia del suo allenatore con cinque reti.

Stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, per il posto al fianco di Lautaro il ballottaggio è apertissimo tra Pio Esposito e Bonny. Quest’ultimo, ancora a caccia della prima presenza da titolare, è sicuramente l’attaccante più simile per caratteristiche al connazionale Thuram. Per questa ragione, proprio l’ex Parma sembra essere ad oggi il principale indiziato per una maglia contro il Cagliari.