Esordio in arrivo con l’Inter: “Chivu lo sta monitorando”

Dopo aver ritrovato due ottimi risultati contro Ajax e Sassuolo, l’Inter dovrà adesso tenere altissima la concentrazione e dare continuità alle ultime vittorie ottenute. Mantenere la serenità degli ultimi giorni consentirà a Chivu non solo di preparare i prossimi impegni con maggiore motivazione, ma anche di poter lavorare sulle rotazioni in vista di qualche cambio.

Del resto, nel corso dell’ultimo calciomercato la dirigenza ha cercato di allungare quanto più possibile la panchina nerazzurra, mettendo a disposizione di Chivu delle alternative di prim’ordine. Sin qui, però, il tecnico rumeno non è riuscito ancora a fare affidamento su tutti i propri effettivi, rimandando alcuni possibili esordi.

Tra questi, come ricordato dal Corriere dello Sport, in coda c’è senz’altro Andy Diouf: il centrocampista francese è subentrato dalla panchina in occasione della vittoria sul Torino, ma attende un’opportunità dal primo minuto. Un’occasione che, secondo il giornale romano, potrebbe arrivare molto presto: “Chivu lo sta monitorando in allenamento e la sua ora potrebbe scoccare presto, non potendo esserci ancora un giudizio finale visti i soli 11 minuti all’attivo registrati contro il Torino”.