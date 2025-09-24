Cosa sappiamo DAVVERO del nuovo stadio di Inter e Milan

Il futuro di San Siro comunica a prendere finalmente forma. Il nuovo impianto, che dovrebbe diventare la casa di Inter e Milan, sarà un’arena da 71.500 posti progettata con due grandi anelli inclinati per garantire la massima visibilità a ogni tifoso. Alla guida del progetto ci sono due firme di assoluto prestigio, come svelato da entrambi i club: Norman Foster, archistar inglese di fama mondiale con lo studio Foster + Partners, e David Manica, noto per la sua esperienza nella realizzazione di impianti sportivi moderni.

L’annuncio di Inter e Milan non è arrivato a caso: il tema del futuro di San Siro è al centro del dibattito politico. Giovedì il Consiglio comunale di Milano inizierà a discutere della possibile vendita del Meazza e lunedì la proposta d’acquisto presentata di nerazzurri e rossoneri sarà messa ai voti. Se il via libera dovesse arrivare, i due club sarebbero pronti ad avviare concretamente i lavori.

Il nuovo stadio, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, non sarà solo un impianto sportivo, ma il fulcro di un piano di rigenerazione urbana che riguarda un’area di oltre 280 mila metri quadrati. Innovazione, sostenibilità e comfort sono le parole chiave del progetto, con l’obiettivo dichiarato di offrire non solo un luogo per le partite, ma anche uno spazio vivo per la città e i suoi cittadini.

Il portfolio di Norman Foster parla da sé: dal nuovo Wembley a Londra allo stadio di Lusail in Qatar, teatro della finale dei Mondiali 2022 tra Argentina e Francia. Con lui, anche il nuovo San Siro punta a diventare un punto di riferimento internazionale, sia dal punto di vista sportivo che architettonico.