Stramaccioni gasato da questi 2 colpi del mercato dell’Inter

Si sono disputate fin qui quattro partite nel campionato di Serie A e nel fine settimana andrà in scena la quinta giornata con l’Inter che sarà ospite sabato sera del Cagliari. Il tecnico Cristian Chivu sta ragionando sulla formazione migliore da schierare e riflette anche se schierare i nuovi acquisti arrivati in estate nella rosa nerazzurra.

Di questo mercato che hanno condotto il DS dell’Inter, Piero Ausilio, e il presidente Beppe Marotta, ne ha parlato di recente un ex allenatore nerazzurro come Andrea Stramaccioni. Nell’intervista pubblicata oggi da La Gazzetta dello Sport, commenta come siano due gli acquisti in particolare che gli piacciano molto:

“Arrivare in grandi squadre comporta sempre un tempo di adattamento, ma mi ha impressionato la velocità con cui De Bruyne e Hojlund si sono inseriti. Sponda Inter, gli unici all’altezza dei titolarissimi sono Sucic e Akanji. Poi c’è Esposito che merita una menzione a parte: mi piace tantissimo ed ha tutte le carte in regola per essere la sorpresa”.

Stramaccioni poi parla anche della lotta Scudetto e spiega: “Possiamo dire che Chivu, con Antonio, ha davanti il peggior avversario possibile: per esperienza, carisma, leadership. Ma attenzione: non dimentichiamo Allegri e il suo Milan, senza coppe e libero di lavorare e avere giocatori più freschi come proprio il Napoli nella scorsa stagione”.