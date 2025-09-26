Chivu difende Lautaro da un tifoso: “Rispetta chi lavora”
Il tecnico stizzito in allenamento
Un allenamento come tanti, ma con un episodio che ha fatto il giro dei social. Durante l’allenamento di mercoledì ad Appiano Gentile, per la prima volta dopo tempo è stato concesso ad un gruppo ristretto di sponsor e rappresentanti di Inter Club di assistere alla seduta della squadra.
Durante una delle esercitazioni svolte durante l’allenamento, Lautaro Martínez ha messo a segno gol. Dalla piccola tribuna, però, si è levata una voce: “Adesso fallo anche la domenica”. Una battuta che è stata intercettata da Cristian Chivu e che, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, non è per niente piaciuta al tecnico rumeno.
L’allenatore, visibilmente contrariato, si è girato verso la tribuna e ha replicato con tono secco: “Per favore, rispettate questi che lavorano. Non voglio sentire la domenica o altre cose”. Parole pronunciate a difesa non solo del capitano dell’Inter, ma dell’intero gruppo. Una reazione spontanea che ha messo in chiaro come lo staff pretenda sostegno e non pressioni aggiuntive durante le sedute.
Il rimprovero di Chivu ha avuto un effetto positivo sul pubblico presente. Nel video diffuso poco dopo su Instagram si percepiscono chiaramente applausi e voci di approvazione: “Bravo”. Un segnale che molti hanno letto come la conferma del legame tra allenatore, squadra e ambiente.