Caprile pronto per l’Inter: “Tra i migliori in Serie A”

Negli ultimi giorni, in casa Inter è tornato di moda il tema portiere. Nello specifico è il futuro di Yann Sommer ad imporre dei ragionamenti futuri al club nerazzurro, in virtù della scadenza del suo contratto fissata per il prossimo 30 giugno 2026. Josep Martinez, attuale vice interista, ha avuto un ottimo esordio stagionale contro il Sassuolo ed è chiaramente in corsa per raccogliere l’eredità del collega come numero uno.

Allo stesso tempo, stanno già circolando nomi di possibili portieri da affiancare allo spagnolo la prossima estate, tra cui quelli di Carnesecchi e Caprile. Di quest’ultimo e del suo accostamento all’Inter, ha parlato l’ex estremo difensore Nando Orsi nell’intervista sulle pagine di Tuttosport: “Elia Caprile mi piace molto. È diventato uno dei migliori portieri della Serie A e lo vedo pronto per fare il salto in un grande club a fine stagione”.

INTER – “Di Caprile apprezzo la maturità e la personalità con le quali scende in campo. Ai mezzi tecnici notevoli abbina anche una testa giusta. Il ruolo di portiere, infatti, è molto delicato e devi essere forte e strutturato anche dal punto di vista psicologico molto delicato e devi essere forte e strutturato anche dal punto di vista psicologico”.

OCCASIONE IN UNA BIG – “Certamente. Tra l’altro a Napoli nelle 5-6 occasioni in cui è stato schierato titolare Caprile ha sempre fatto bene. Poi ha scelto di andare a Cagliari per giocare con continuità e ha avuto ragione, visto che l’anno scorso ha trascinato i rossoblù alla salvezza con le sue parate. Crescerà ancora”.