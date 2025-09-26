Svelato l’obiettivo tra Chivu e società: “E’ arrivato al 40%”

Dopo un inizio compromesso dalle due sconfitte consecutive in campionato, Cristian Chivu ha fissato insieme alla dirigenza un nuovo obiettivo da raggiungere entro poche giornate. Il tecnico dell’Inter, sfruttando anche un calendario non proibitivo, dopo la rimonta subita contro la Juventus ha stabilito con la società un piano di rimonta immediata.

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Chivu si è infatti messo in testa di tracciare un percorso netto e senza sbavature fino alla sosta di ottobre, così da ritrovare fiducia nei suoi ragazzi e continuità di risultati. Per questa ragione, la sua Inter dovrà completare un ciclo di cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League per dirsi soddisfatta. Due successi sono già arrivati contro Ajax e Sassuolo, non resta dunque che completare l’opera durante la prossima settimana.

Così la rosea: “Già dopo la scottante sconfitta allo Juventus Stadium, arrabbiandosi con la squadra per l’atteggiamento superficiale nella gestione del 3-2, aveva fissato con la società l’obiettivo per una risalita immediata: cinque vittorie di fila tra campionato e Champions per ritrovarsi a metà ottobre, e allo scontro diretto con la Roma, in una situazione di fiducia e benessere. È arrivato al 40% del cammino, ora deve battere in fila Cagliari, Slavia Praga e Cremonese. Se puede”.