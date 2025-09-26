Gazzetta: “Chivu ha bacchettato Sucic per QUESTI 2 errori”

Reduce da un super assist realizzato per il gol di Dimarco contro il Sassuolo, Petar Sucic è finito nuovamente in ballottaggio per un posto in mezzo al campo contro il Cagliari. Il centrocampista croato si dovrà giocare il posto con Mkhitaryan, considerato ancora il vero titolare da Cristian Chivu nella mediana al fianco degli inamovibili Barella e Calhanoglu.

Nonostante alcune ottime prestazioni in questo inizio di stagione, Sucic non è riuscito ancora a scavalcare del tutto l’armento nelle gerarchie. Questo perché, stando a quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, Chivu non sarebbe ancora pienamente soddisfatto per due atteggiamenti da correggere in fase di non possesso.

Questa l’indiscrezione:“Sucic, che ha erogato due assist e contro il Sassuolo ha luccicato esponendo la meraviglia del talento, è stato bacchettato da Chivu per una scarsa predisposizione alle rincorse e ai duelli”.