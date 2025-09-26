Sorpresa tra i titolari di Cagliari-Inter: tentazione Chivu

Potrebbe esserci una nuova sorpresa nella formazione iniziale di domani sera pensata da Cristian Chivu per la sfida contro il Cagliari. Per il secondo match di fila, infatti, il tecnico rumeno potrebbe lasciare in panchina uno dei cosiddetti titolarissimi, riconfermando invece un calciatore che tanto bene ha fatto nella vittoria interna contro il Sassuolo.

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Chivu starebbe pensando di mandare in campo anche in trasferta Josep Martinez. Non sarebbe in tal caso una punizione nei confronti di Yann Sommer nonostante le critiche di questo avvio di stagione, bensì un premio alla crescita dello spagnolo.

Del resto, Chivu ha già spiegato che entrambi gli estremi difensori dovranno ruotare durante tutta l’annata. Dopo la fiducia concessa a Sommer nella notte di Amsterdam e ripagata da una grande prestazione dello svizzero nel successo contro l’Ajax, l’allenatore ha ritenuto doveroso concedere anche a Martinez i primi minuti della sua stagione.

Il ballottaggio tra i due portieri rimane comunque apertissimo in vista di Cagliari-Inter di domani sera: nelle ultime ore si è registrato il sorpasso dell’ex Genoa ai danni di Sommer, ma non sono esclusi nuovi colpi di scena da qui al fischio d’inizio.