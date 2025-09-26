Dal Milan all’Inter, Romano SVELA: “Idea concreta”

Dopo il secondo turno di Coppa Italia andato in scena nei giorni scorsi, domani torna la Serie A con la quinta giornata di campionato. Per quanto riguarda l’Inter, la squadra di Cristian Chivu dovrà vedersela in trasferta contro un Cagliari particolarmente in salute e con un punto in più in classifica rispetto ai nerazzurri.

Tornando a quanto avvenuto in Coppa durante la settimana, Fabrizio Romano ha svelato un retroscena di mercato che riguarda sia Christopher Nkunku, autore del suo primo gol con la maglia del Milan contro il Lecce, che la stessa Inter. Come spiegato dal giornalista, il francese era stato seriamente valutato dai nerazzurri come alternativa in attacco prima di tentare l’affondo poi andato a vuoto nei confronti di Ademola Lookman.

Questa la notizia svelata sul canale Youtube di Romano: “C’è da raccontare un retroscena, l’estate di Nkunku è stata molto lunga. E’ stata un’idea dell’Inter con la possibilità di prenderlo prima di provare ad andare su Lookman. E’ sempre stata un’alternativa, poi l’Inter ha fatto altre scelte”.