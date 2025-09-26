26 Settembre 2025

Salta la conferenza di Chivu: tutta ‘colpa’ di Marotta

Svelato il motivo

Non sarà una consueta giornata di vigilia quella odierna in casa Inter. Questo perché, contrariamente ai normali pre-partita, non si terrà alcuna conferenza stampa ad Appiano Gentile. Cristian Chivu non risponderà alle domande dei giornalisti per una ragione che in realtà ha poco a che vedere con il campo.

Come spiegato questa mattina da Tuttosport, l’Inter ha deciso di non organizzare alcuna conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Inter per concentrare la massima visibilità su un altro avvenimento di rilievo. Il presidente nerazzurro Beppe Marotta, infatti, quest’oggi sarà ospite dell’Università Bocconi di Milano per ricevere una laurea magistrale Honoris Causa in Marketing e mercati globali.

Da qui la decisione ufficiale presa dal club nerazzurro, i cui riflettori saranno dunque puntati sull’evento che vedrà protagonista il numero uno dell’Inter.

Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.