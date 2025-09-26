Leoni SHOCK: “Fuori un anno per infortunio”

Dopo il bruttissimo infortunio rimediato all’esordio assoluto con la maglia del Liverpool lo scorso martedì in Carabao Cup, gli esami hanno purtroppo confermato la rottura del crociato anteriore del ginocchio per Giovanni Leoni. La peggiore sentenza possibile per l’ex Parma che la scorsa estate era stato anche forte obiettivo di mercato dell’Inter.

Proprio nel momento in cui stava per entrare nelle rotazioni del Liverpool, è arrivato un durissimo stop che inevitabilmente va a privare anche la Nazionale Italiana di uno dei suoi migliori talenti in vista dei prossimi impegni nella corsa alla qualificazione al Mondiale 2026. A confermare i lunghissimi tempi di recupero per Leoni, ci ha pensato il tecnico Arne Slot in conferenza stampa.

Queste le sue parole sull’infortunio di Leoni: “È giù di morale perché si è rotto il legamento, cosa che significa che starà fuori per circa un anno. È molto difficile cercare qualcosa di positivo in quello che gli è successo. È così giovane, è venuto in un nuovo paese e stava giocando così bene nella sua prima partita. È difficile trovare qualcosa di positivo in questa situazione, anche se bisogna provare a farlo: credo che qui sia che è così giovane e che ha davanti ancora tantissimi anni di carriera dopo che avrà recuperato da questo infortunio così terribile”.