Chivu a lezione da Mourinho: “Si è reso conto di una cosa”

Nella sua nuova esperienza in panchina, Cristian Chivu non ha senz’altro dimenticato gli insegnamenti che gli hanno trasmesso alcuni dei migliori allenatori avuti in carriera. Tra questi José Mourinho, con il quale ha condiviso due splendide stagioni proprio all’Inter e soprattutto tanti trofei. Proprio dal portoghese, dunque, ha ereditato un’importante capacità di analisi delle caratteristiche dei propri calciatori.

Come ricordato questa mattina da Tuttosport, Chivu era piombato nel mondo Inter con un’idea ben precisa: quella di evolvere il 3-5-2 di Inzaghi ad un 3-4-2-1. Dopo qualche timido esperimento e al termine di un mercato che non gli ha portato né Koné né Lookman, l’allenatore è tornato sui suoi passi riproponendo il vecchio sistema di gioco applicato alle sue idee.

“Non stare a guardare la luna ma essere pragmatici è una dote: anche José Mourinho nella prima stagione all’Inter voleva giocare con il 4-3-3 (Moratti fu costretto a prendergli, oltre a Amantino Mancini, pure Quaresma) ma, quando si rese conto che la squadra faticava con quel sistema di gioco mentre era una corazzata con il 4-3-1-2 di manciniana memoria, fece retromarcia e vinse lo scudetto con il pilota automatico”, questo il paragone avanzato dal quotidiano torinese che ha ricordato i primi passi di quell’Inter di Mourinho in cui lo stesso Chivu era uno dei leader carismatici.