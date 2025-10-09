9 Ottobre 2025

Chivu bandisce le bestemmie da Appiano: c’è un motivo

La decisione del tecnico dell'Inter

Cristian Chivu dopo Inter-Sassuolo

Tra le regole imposte con il suo ritorno ad Appiano Gentile nelle vesti di allenatore, Cristian Chivu ne ha dettata una piuttosto particolare che poco ha a che vedere con discorsi tecnico-tattici. L’allenatore rumeno, come spiegato nell’edizione odierna di Tuttosport, ha posto il divieto ai suoi calciatori di bestemmiare durante le partitelle in allenamento.

Si tratta di una decisione che nasconde dietro una sua logica ben precisa e che dovrebbe riflettersi sulle partite. Questa la spiegazione del quotidiano: “Chivu, per esempio, ha detto chiaramente alla squadra di non voler sentire bestemmie nelle partitelle: il che è cosa buona e giusta a prescindere, ma aiuta anche i giocatori a mantenere il controllo in campo (questo porta ad attuare scelte migliori quando sale la pressione)”.

