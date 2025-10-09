L’Inter ha un tesoretto da 25 milioni: “Come sarà speso”

Alla luce dei movimenti realizzati la scorsa estate, l‘Inter si è ritrovata al termine dell’ultima sessione di mercato con un buon tesoretto da circa 25 milioni di euro. Il club nerazzurro, che inizialmente avrebbe dovuto chiudere le proprie entrate con il colpaccio Ademola Lookman per una spesa superiore ai 50 milioni di euro, alla fine ha cambiato idea scommettendo in un altro reparto sul nome di Andy Diouf.

Da qui, l’extra budget rimasto nelle casse nerazzurre da poter eventualmente investire nel prossimo mercato invernale. Come segnalato dal Corriere dello Sport questa mattina, però, non è allo stesso tempo escluso che l’Inter decida di risparmiare questi 25 milioni “per l’estate 2026”, considerata all’interno del club come la finestra “dei veri cambiamenti”.

Attualmente, infatti, i dirigenti stanno avanzando delle riflessioni importanti sull’organico. Grazie alle nuove correzioni tattiche apportate da Cristian Chivu, la difesa è stata promossa dopo le prime settimane della stagione. In avanti, grazie al rendimento super di Bonny e Pio Esposito, i gol di certo non mancano.

Chi servirebbe davvero all’Inter, invece, è un centrocampista tutto muscoli alla Koné. Calciatore che a Chivu e ai dirigenti di certo non dispiace, ma che difficilmente potrà arrivare a gennaio. Non solo per un discorso relativo ai costi elevati dell’operazione, ma anche per via dell’enorme traffico che si registra in mediana dove di certo non mancano i centrocampisti. Per questa ragione, è molto probabile che questa rosa possa non subire cambiamenti sino alla prossima estate e che il tesoretto venga dunque risparmiato.