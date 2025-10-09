Ausilio allo scoperto: scatta la missione per il nuovo portiere

Si è già aperto da diverse settimane il tema portiere in casa Inter. E non riguarda l’alternanza cui stiamo assistendo tra i pali da inizio stagione tra Yann Sommer e Josep Martinez, bensì quelli che saranno gli scenari al termine di questa stagione. Lo svizzero, considerato attualmente il numero uno dei nerazzurri, andrà infatti in scadenza di contratto il prossimo giugno e difficilmente verrà rinnovato.

Da qui la caccia da parte dell’Inter al nuovo portiere titolare, senza escludere la possibilità di una promozione nei confronti dello spagnolo Martinez. Come ribadito questa mattina da Tuttosport, sull’agenda dell’Inter vi sono già 3-4 nomi che il club sta monitorando da vicino prima di prendere una decisione definitiva e preparare l’affondo.

In pole position c’è senz’altro il nome di Elia Caprile del Cagliari, profilo per il quale Ausilio si è già sbilanciato. Il ds nerazzurro, oltre ad osservare le sue prestazioni, ha infatti chiesto informazioni dirette “a tutto tondo sul classe 2001, ottenendo risposte molto positive da chi l’ha avuto in passato alle proprie dipendenze”.

Un primo passo a tutti gli effetti che testimonia il totale gradimento dell’Inter e l’interesse ad affidare a Caprile la porta del futuro. Non si tratta di una scelta definitiva, ma è comunque una mossa da segnalare soprattutto perché del portiere – oltre alle abilità tra i pali – hanno colpito anche la personalità da vendere e i corretti comportamenti avuti all’interno dei gruppi in cui ha giocato.